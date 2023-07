Ucraina: Kuleba, già soddisfatte tutte le condizioni per l'adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i presupposti per l'ammissione dell'Ucraina alla Nato sono già stati soddisfatti, e la questione potrebbe essere risolta rapidamente se solo dall'alleanza giungessero indicazioni precise in merito alle tempistiche per l'estensione di un invito formale a Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una intervista concessa a "Bloomberg Television" a margine del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. Secondo Kuleba, le decisioni assunte dalla Nato durante la prima giornata del vertice "accorciano il nostro percorso verso l'ingresso" nell'alleanza. Tuttavia - ha avvertito Kuleba - il rapporto tra la Nato e il Paese, e in particolare il tema dell'adesione, "non dovrebbero restare a lungo in un limbo". Kiev intende continuare a lavorare con i membri della Nato su un calendario per l'adesione: "Più breve sarà, meglio sarà per tutti", ha avvertito il ministro. (Was)