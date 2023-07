Siria: Consiglio nazionale curdo incontra inviato Usa, protesta del Pkk davanti sede Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio Nazionale Curdo in Siria (Enks) ha tenuto una riunione, ieri, con l'inviato statunitense per la Siria, Nicholas Granger, nella città di Qamishli (Qamishlo in curdo), capitale dell’Amministrazione autonoma del nord-est della Siria, nel governatorato di Hasakah, con il quale hanno discusso della situazione dei curdi nel Paese. Lo hanno riferito fonti curde all’agenzia di stampa irachena con sede a Erbil “Basnews”, aggiungendo che, tra le questioni trattate, ci sono stati i dissapori tra il Partito di unione democratica (Pyd) e le forze politiche che costituiscono l’Enks e la situazione al valico di Faysh Khabur, al confine con la Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo “Basnews”, inoltre, nella stessa giornata di ieri, a Qamishli, un gruppo di elementi appartenenti all'organizzazione della Gioventù rivoluzionaria, legata al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), ha organizzato un sit in improvvisato davanti a una sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), entrando nell’edificio e causando danni materiali all’interno. Secondo l’emittente siriana di opposizione “Syria tv”, la protesta è stata indetta per chiedere la liberazione della storica guida del Pkk, Abdullah Ocalan, detenuto nel carcere di Imrali, in Turchia. (Res)