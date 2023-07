Singapore: ministro Trasporti sospeso dopo accuse di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha annunciato di aver posto in congedo il ministro dei Trasporti, S. Iswaran, in risposta all'avvio di una indagine a carico di quest'ultimo da parte dell'agenzia anti-corruzione della città-Stato. In una nota pubblicata oggi dal suo ufficio, Lee ha confermato che il ministro dei Trasporti è coinvolto in una indagine dell'Ufficio di investigazione delle pratiche corruttive (Cpib), e che verrà sottoposto a un interrogatorio. In una nota, l'agenzia afferma di comprendere la sensibilità dell'indagine e si impegna a "stabilire i fatti e la verità sulla base dello stato di diritto". Israwan è stato eletto deputato nel 1997, e dal 2006 ha assunto diversi incarichi di governo. Nel ruolo di ministro dei Trasporti la sua priorità è stata di restituire a Singapore il ruolo di hub del trasporto aereo dopo la pandemia, e di rafforzare il ruolo della città-Stato come snodo marittimo. (Fim)