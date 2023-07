Siria: miliziano jihadista ucciso in uno scontro con le Forze armate di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliziano della fazione jihadista Ansar al Tawhid, affiliata alla coalizione Al Fath al Mubin (che riunisce i gruppi e le milizie islamiche integraliste) è stato ucciso all’alba di oggi, durante uno scontro a fuoco con le Forze armate di Damasco, la cui artiglieria ha colpito le postazioni del gruppo sull’asse di Al Fatira, nella campagna sud di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo cui l’artiglieria di Damasco ha colpito i villaggi di Al Wasatiyah e Al Qasr, a ovest di Aleppo, Al Fatirah, Kafr Aweed, Afes, Al Rwayha e Sahn, nella campagna di Idlib. Bombardamenti sono stati registrati anche a Sarmaniyah, Dweir Al Akrad, Al Ziyarah e Al Ankawi nella campagna di Hama, nonché nella città di Kafr Amah. Colpite, inoltre, le colline di Al-Khudr e Al-Kabana, vicino Latakia. Le fazioni di Al Fath al Mubin, in precedenza avevano bersagliato con lanciarazzi le postazioni delle Forze armate siriane nel villaggio di Al Malajah, a sud di Idlib. Dall’inizio dell’anno, dunque, nella zona detta “Putin-Erdogan” (area demilitarizzata concordata dai presidenti di Russia e Turchia), Sohr ha registrato in tutto 244 morti in 168 episodi di scontri armati (tra operazioni militari e attacchi delle milizie islamiche), di cui 188 militari e 55 civili. (Res)