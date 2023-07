Usa: motore a razzo sviluppato da Blue Origin esplode durante i test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motore a razzo Be-4 di Blue Origin, la società spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è esploso durante un test avvenuto il mese scorso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che il motore sarebbe esploso circa dieci secondi dopo l’avvio del test, avvenuto il 30 giugno scorso in una struttura della società in Texas. La detonazione avrebbe distrutto il prototipo, provocando anche danni significativi all’infrastruttura circostante. Il test si sarebbe dovuto concludere nel mese di luglio, e il motore avrebbe dovuto essere inviato alla joint venture United Launch Alliance per essere montato sul suo razzo Vulcan. (Was)