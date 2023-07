Lazio: in Consiglio seminario su natalità, Aurigemma "affrontare problema demografico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Natalità, conciliazione, welfare aziendale. Per una regione protagonista". Questo il tema del seminario che si è svolto presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio. L'evento è stato organizzato dalla consigliera regionale di Fd'I Chiara Iannarelli. All'incontro è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma. "L'argomento è molto delicato e merita una seria riflessione. Nelle scorse settimane, durante un convegno di Bankitalia sul rapporto annuale delle economie regionali, è emerso un dato molto preoccupante, relativo alla questione demografica: entro il 2040 la popolazione italiana potrebbe scendere di due milioni e mezzo, e quella del Lazio potrebbe calare di circa mezzo milione di persone - ha dichiarato Aurigemma -. E' un punto, questo, che non va assolutamente sottovalutato. Perciò, ritengo di grande rilevanza il seminario, dove poter creare una sinergia tra le istituzioni e il mondo del lavoro. Bisogna operare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, per migliorare alcuni punti nevralgici: aumentare le azioni di welfare, per consentire alle persone una migliore qualità della vita e di coniugare il lavoro e la famiglia", ha sottolineato. Inoltre, un'altra questione molto seria "è la precarietà occupazionale, che crea forti limiti ai giovani per il proprio futuro, poiché con la mancanza di stabilità lavorativa è molto difficile anche richiedere un mutuo per la casa - ha aggiunto -. Questi sono soltanto alcuni passaggi di un argomento molto complesso, che va affrontato con determinazione e con la giusta programmazione, al fine di adottare misure utili e adeguate. Nel ringraziare ancora Chiara Iannarelli per aver organizzato questo seminario, saremo disponibili in futuro a fornire il nostro contributo su una tematica sentita da moltissimi cittadini", ha concluso Aurigemma. "Un nuovo metodo di ascolto che metta in sinergia le istituzioni con il terzo settore, le associazioni familiari e le imprese per lavorare insieme su temi importanti quali la natalità, la conciliazione tra lavoro e genitorialità e il sostegno alle famiglie", ha commentato Iannarelli. (Rer)