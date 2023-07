Ue: Draghi, regole fiscali nazionali non funzionano per raggiungere obiettivi molteplici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida principale per l'area dell'euro è che gli Stati si affidano a regole fiscali nazionali per raggiungere obiettivi molteplici. Lo ha detto Mario Draghi, ex premier italiano ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), durante una lezione al National Bureau of Economic Research a Cambridge, in Massachusetts. “Dato il ruolo cruciale di stabilizzazione dei bilanci nazionali, abbiamo bisogno di regole che consentano alla politica anticiclica di rispondere agli shock locali: abbiamo anche bisogno di regole che facilitino il massiccio fabbisogno di investimenti di cui abbiamo bisogno, e dobbiamo garantire la credibilità a medio termine delle politiche fiscali nazionali in un contesto di livelli di debito post-pandemia molto elevati”, ha detto, ricordando che la Commissione europea ha cercato di risolvere questi compromessi proponendo di concentrarsi su una regola di spesa legata alla traiettoria del debito a medio termine di un Paese. “Se guardiamo al futuro, dobbiamo riconoscere che le regole fiscali veramente credibili non possono funzionare senza un equivalente ripensamento di dove dovrebbero risiedere i poteri fiscali: poiché le regole automatiche rappresentano una devoluzione di poteri al centro, possono funzionare solo se sono accompagnate da un maggior grado di spesa da parte del centro”, ha concluso. (Was)