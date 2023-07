Usa: politicizzazione Fbi, il direttore Wray torna a testimoniare al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, tornerà a testimoniare di fronte alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa in merito alle accuse di politicizzazione mosse all'agenzia dai Repubblicani, sulla base delle denunce di diversi agenti ed ex agenti federali. La comparizione di Wray di fronte alla commissione, in programma oggi, si inserisce nel calendario ordinario delle audizioni di controllo della Camera, ma giunge in un contesto di crescente tensione tra i conservatori e l'agenzia investigativa, accusata dai primi di essere divenuta di fatto un braccio del Partito democratico. Nei giorni scorsi i Repubblicani hanno pubblicato una nuova denuncia presentata da un informatore interno all'Fbi, che torna ad accusare l'agenzia di aver insabbiato assieme al dipartimento di Giustizia le indagini in merito al figlio del presidente, Hunter Biden. Nelle scorse settimane i conservatori hanno diffuso la registrazione di una telefonata tra il figlio del presidente e il dirigente di una società finanziaria cinese, durante la quale Hunter afferma di avere a fianco il padre (Joe Biden) e sollecita l'invio di una cifra di denaro precedentemente pattuita. Il presidente ha negato di essere stato presente durante il colloquio telefonico in questione. (Was)