Usa: la prima banca centrale del Paese diventerà un museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La First Bank, prima banca centrale degli Stati Uniti, verrà trasformata in un museo, la cui apertura è fissata per il 250mo anniversario del Paese nel 2026. Lo ha annunciato ieri il National Park Service, l'agenzia federale responsabile dei parchi e dei monumenti nazionali statunitensi. La conversione della storica banca in un museo sarà finanziata con uno stanziamento di 22,2 milioni di dollari, perlopiù destinati al restauro dello storico edificio situato nell'Independence National Historical Park a Filadelfia, in Pennsylvania. (Was)