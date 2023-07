Ucraina: ad Rheinmetall a "Cnn", aiutare l'Ucraina ad essere indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiutare l'Ucraina ad essere indipendente sul piano militare è una priorità nel contesto del sostegno occidentale al Paese aggredito dalla Russia. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" l'amministratore delegato del colosso degli armamenti tedesco Rheinmetall, Armin Papperger. L'Ucraina "deve essere in grado di aiutarsi da sé. Continuare ad attendere l'aiuto degli Stati Uniti e dell'Unione europea credo non sia possibile nell'arco dei prossimi 10 o 20 anni", ha aggiunto l'ad, spiegando così i piani di Rheinmetall per la localizzazione di stabilimenti produttivi proprio in Ucraina. "Ciò che dobbiamo fare è fornire la tecnologia della Nato, e nell'arco dei prossimi due o tre mesi apriremo la prima officina nell'Ucraina orientale, così potranno occuparsi da soli della manutenzione dei veicoli". Per quanto riguarda la localizzazione della produzione, invece, Rheinmetall potrebbe iniziare dai trasporti truppe corazzati: "I nostri veicoli 6X6 sarebbero ottimi per l'Esercito ucraino", ha spiegato Papperger, precisando che al momento l'azienda è in grado di consegnare all'Ucraina "10 cingolati Marder al mese e molti carri armati Leopard 2A4". L'ad del colosso degli armamenti tedesco prevede che "nell'arco di 12 mesi trasferiremo 250 mezzi, che sono molti". Il problema principale, però, è "la carenza di munizioni": su questo fronte, ha precisato Papperger, Rheinmetall sta già facendo molto grazie alla sua "enorme capacità" di produzione di proiettili per carri armati: quest'anno l'azienda ne ha prodotti 150mila, ma "è in grado di arrivare a 240mila", un dato che fa di Rheinmetall "di gran lunga il primo produttore al mondo". Per quanto riguarda invece i proiettili d'artiglieria, ancor più importanti per lo sforzo bellico di Kiev, Rheinmetall ne produce 100mila all'anno, ma "già il prossimo anno saranno 600mila". (Was)