Medicina: Ue studierà potenziale nesso tra farmaci contro il diabete e tendenze suicide

- L'Unione europea intende studiare il potenziale nesso tra farmaci come l'Ozempic, usati per il trattamento farmacologico dell'obesità e del diabete di tipo 2, e tendenze suicide riscontrate nei pazienti che li assumono. L'Agenzia europea del farmaco ha annunciato lo scorso fine settimana che il suo comitato sulla sicurezza ha analizzato i dati riguardanti la prevalenza di tendenze auto-lesive e suicide nei pazienti che assumono farmaci quali Ozempic, Saxenda e Wegovy, i cosiddetti antagonisti del recettore del Glp-1. L'agenzia ha precisato che il nesso non è stato ancora accertato, e che i problemi psicologici potrebbero anche essere espressione di problematiche pregresse dei singoli pazienti. (Brb)