Giappone: yen in rialzo per le voci su una revisione delle politiche della banca centrale (3)

- Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha difeso a sua volta nei giorni scorsi la decisione della banca centrale di proseguire la sua politica monetaria ultra-espansiva, nonostante le pressioni crescenti causate dall'inflazione e dalla rapida svalutazione dello yen. "Anche se il tasso d'inflazione complessivo è superiore al 3 per cento, ben al di sopra dell'obiettivo del 2 per cento, riteniamo che l'inflazione sottostante sia ancora inferiore", ha dichiarato Ueda il 28 giugno nel corso di un evento a Sintra, in Portogallo. "Per questa ragione al momento manteniamo la nostra politica invariata". Commentando la debolezza dello yen, scivolato proprio ieri ai minimi da sette mesi e mezzo sul dollaro, il governatore della Boj ha affermato che la valuta giapponese sconta "l'influenza di molti fattori oltre alla nostra politica monetaria, incluse le politiche" della Federal Reserve statunitense, della Banca centrale europea e della Banca d'Inghilterra. (Git)