Energia: ministro Petrolio Kuwait, occorre definizione confini giacimento Al Durra

- Il giacimento di gas di Al Durra, nel Golfo, “finora è di appartenenza esclusiva del Kuwait e dell’Arabia Saudita e chi ha rivendicazioni dovrebbe iniziare a delimitare i confini”, in modo tale che, “se ha diritti, li otterrà in base al diritto internazionale”. Lo ha ribadito il ministro del Petrolio del Kuwait, Saad al Barrak, come ha riferito, ieri, il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. È stata questa, dunque, la risposta alle precedenti rivendicazioni da parte della Repubblica islamica dell’Iran, che aveva definito “illegale” l’accordo firmato lo scorso anno tra Kuwait e Arabia Saudita sulla gestione condivisa di Al Durra. Quanto alle rivendicazioni di Teheran, infatti, secondo Al Barrak, “non hanno fondamento su una chiara demarcazione dei confini marittimi”. Di conseguenza, ha aggiunto il ministro del Petrolio kuwaitiano, non c’è spazio per i negoziati con l’Iran su Al Durra, finché Teheran non definirà i propri confini marittimi, secondo le norme del diritto internazionale. Arabia Saudita e Kuwait, invece, ha concluso Al Barrak, sono “una squadra” per quanto riguarda la gestione del giacimento, che sarà sviluppato “nell’interesse di entrambi i Paesi”. (Res)