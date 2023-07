© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, assiste alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "viale Simone Signoret".Roma, Villa Doria Pamphilj (ore 16:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del libro "L'Italia e l'antisemitismo".Roma, Sede Arci nazionale, via dei Monti di Pietralata 16 (ore 18:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene alla proiezione del film di apertura di Roma Cinema Arena - Parco degli Acquedotti.Roma, Parco degli Acquedotti, ingresso da via Lemonia, angolo via Appio Claudio (ore 21) (segue) (Rer)