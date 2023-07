Sudan: governo, no a spiegamento truppe internazionali, saranno considerati "aggressori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan respinge l'ipotesi di uno spiegamento di forze internazionali sul proprio territorio così come ipotizzato dai presidenti di Gibuti, Etiopia, Kenya e Sud Sudan, nel corso del vertice straordinario dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) convocato per trovare soluzioni alla crisi in atto. Il Sudan, si legge in una nota del ministero degli Esteri, considererebbe i militari stranieri come "aggressori". Il riferimento è al passaggio della nota conclusiva del vertice Igad, con la convocazione di un vertice delle Forze di emergenza dell'Africa orientale (Eaef) per considerare la possibilità di dispiegare forze per proteggere i civili e garantire il flusso di aiuti umanitari. (Res)