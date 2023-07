Ue: Draghi, cambiamento climatico e migrazioni richiedono maggiore capacità di azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strategie che hanno assicurato la nostra prosperità e sicurezza in passato, come la dipendenza dagli Stati Uniti per la sicurezza, dalla Cina per le esportazioni e dalla Russia per l'energia, oggi sono diventate insufficienti, incerte o inaccettabili. Lo ha detto Mario Draghi, ex premier italiano ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), durante una lezione al National Bureau of Economic Research a Cambridge, in Massachusetts. “Le sfide del cambiamento climatico e della migrazione non fanno che accrescere il senso di urgenza di rafforzare la capacità di azione dell'Europa: non saremo in grado di costruire questa capacità senza rivedere il quadro fiscale europeo”, ha detto, aggiungendo che la guerra in Ucraina ha ridefinito l’Unione europea in modo più profondo. “Non solo per quanto riguarda i suoi membri e i suoi obiettivi condivisi, ma anche per la consapevolezza che il nostro futuro è interamente nelle nostre mani, e nella nostra unità”, ha concluso. (Was)