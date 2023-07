Ue: Draghi, Italia deve dimostrare di saper spendere in maniera rapida ed efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il principale beneficiario del fondo europeo Next Generation Eu: è fondamentale dimostrare che il Paese è in grado di spendere rispettando le dovute tempistiche, con efficienza e con integrità. Lo ha detto Mario Draghi, ex premier italiano e presidente della Banca centrale europea (Bce), rispondendo ad una domanda del pubblico al termine della sua lezione al National Bureau of Economic Research a Cambridge, in Massachusetts. (Was)