Italia-Usa: Piantedosi invita omologo a Roma, focus su migranti e sicurezza

- Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha incontrato a Washington il segretario alla Sicurezza interna statunitense, Alejandro Mayorkas, nel quadro della sua visita negli Usa. Le parti, riferisce una nota del Viminale, hanno fatto il punto sull’eccellente stato della cooperazione bilaterale nei campi della sicurezza e della collaborazione tra le rispettive forze di polizia. Il colloquio si è incentrato su temi come la lotta al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione illegale, che interessa i due Paesi con aspetti comuni. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alla alla criminalità informatica, per la quale verrà finalizzato un accordo di cooperazione. Piantedosi, infine, ha invitato la controparte statunitense a recarsi in visita in Italia. (Was)