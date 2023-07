Usa: interferenze elettorali in Georgia, accuse contro Trump potrebbero arrivare entro metà agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì istituito in Georgia potrebbe annunciare nelle prossime settimane accuse penali nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla luce del suo tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato al termine delle elezioni del 2020. La procuratrice della contea di Fulton, Fani Willis, che ha coordinato finora le indagini, ha affermato in alcune lettere inviate alle autorità locali che una possibile incriminazione potrebbe arrivare tra il 31 luglio e il 18 agosto. I componenti del gran giurì sono stati annunciati oggi dal giudice Robert McBurney: si tratta di due gruppi da 23 persone, ognuna delle quali con tre supplenti. Il primo si riunirà nelle giornate di lunedì e martedì, mentre il secondo giovedì e venerdì. Per incriminare Trump serve il voto favorevole di una maggioranza di almeno 12 componenti. Negli ultimi mesi, il gran giurì speciale istituito nel quadro delle indagini ha interrogato più di 70 testimoni, tra i quali figurano Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Trump; il senatore repubblicano Lindsey Graham; e Mark Meadows, ex capo di gabinetto di Trump. (Was)