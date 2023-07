Sanità: Cappellacci (FI), bene Intergruppo Alzheimer, fare rete e vincere sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio le colleghe Annarita Patriarca e Beatrice Lorenzin per aver dato vita all’Intergruppo per l’Alzheimer. C’è un aspetto che voglio sottolineare, questa è una missione che riguarda quella che Papa Francesco ha chiamato il contrasto alla “cultura dello scarto”. Noi oggi viviamo in una società dove siamo tutti proiettati all’efficienza e alla perfezione, dimenticando di essere uomini e donne fatto di una interiorità e di fragilità nella salute. La battaglia per combattere questo fenomeno, le demenze e in particolare l’Alzheimer, che ha conseguenze così drammatiche sulle persone e le loro famiglie, è una battaglia che si vince solo insieme, mettendo in campo una sinergia e facendo rete”. Lo ha detto Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo alla conferenza stampa sull’Intergruppo per l’Alzheimer, di iniziativa delle colleghe Patriarca e Lorenzin. (segue) (Rin)