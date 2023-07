Ucraina: Usa, diversi democratici e repubblicani contestano la fornitura di bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti democratici e repubblicani al Congresso si sono espressi contro la fornitura di bombe a grappolo statunitensi all’Ucraina, annunciata nei giorni scorsi dall’amministrazione Biden per aiutare le forze di Kiev durante la controffensiva contro i russi. Ad oggi, almeno dodici deputati democratici hanno garantito il proprio sostegno all’emendamento presentato dalla californiana Sara Jacobs alla legge National Defense Authorization Act, che se approvato vieterebbe il trasferimento di bombe a grappolo a Paesi stranieri. Alla proposta hanno aderito anche due deputati repubblicani: Matt Gaetz e Anna Paulina Luna. In aggiunta, i senatori democratici Cory Booker e Chris Murphy hanno confermato al portale di informazione “Axios” di avere scritto una lettera alla Casa Bianca per contestare la misura. “Sono contrario alla fornitura di bombe a grappolo”, ha detto poi il senatore indipendente Bernie Sanders, anticipando un possibile tentativo di bloccare la misura da parte della camera alta del Congresso. (Was)