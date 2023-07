Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Assemblea del Pd Roma. L’assemblea ratificherà l’elezione di Enzo Foschi come nuovo Segretario del Pd Roma e si procederà alla nomina del nuovo presidente del Partito. Dopo la relazione del neo Segretario sono previsti gli interventi del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del Segretario del Pd Lazio, Daniele Leodori e dei segretari di Roma e Lazio delle sigle sindacali Cgil Cisl e Uil. Saranno presenti anche parlamentari del Lazio e consiglieri comunali e regionali.Roma, teatro Golden, via Taranto 36 (ore 17)- Nell'ambito della Festa dell'Altra Estate a Casetta Rossa a Garbatella, verrà presentato il progetto "Ti riguarda: La persona al centro del progetto: ripensare la pena. Dentro, fuori e oltre il carcere" con Ilaria Cucchi e Nello Trocchia.Roma, Festa dell'Altra Estate, Casetta Rossa, in via G. B. Magnaghi, 14 (ore 21) (Rer)