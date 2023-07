Libia-Italia: premier Dabaiba riceve ambasciatore Alberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha ricevuto in serata l'ambasciatore italiano in Libia, Gianluca Alberini. Lo riferisce una nota del Gun. Nel corso dell'incontro, Dabaiba ha ricordato la profondità delle relazioni tra i due Paesi, sottolineando la necessità di mettere in pratica i risultati della sua recente visita a Roma, in occasione del Forum economico italo-libico, e di unificare gli sforzi congiunti nella lotta alla migrazione irregolare. Alberini, prosegue la nota, ha spiegato al presidente del Consiglio gli sforzi dell'Ambasciata italiana per aumentare il numero dei visti, per integrare gli sforzi dei due Paesi nell'apertura dello spazio aereo, che sarà avviata il prossimo settembre, e per aumentare la cooperazione tecnica nei vari settori governativi dei due paesi. L'Ambasciatore italiano ha inoltre affermato il sostegno dell'Italia a tutti gli sforzi internazionali per sostenere lo svolgimento di elezioni regolari.(Lit)