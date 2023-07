Iraq: Usa, accordo con TotalEnergies è un passo in avanti per la sicurezza energetica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto tra le autorità irachene e la compagnia petrolifera francese TotalEnergies, per un progetto da 10 miliardi di dollari destinato al settore elettrico, rappresenta un passo avanti molto importante per garantire la sicurezza energetica e ambientale del Paese. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. “Il progetto prevede anche il coinvolgimento di aziende locali e statunitensi, e una volta completato garantirà ai cittadini una produzione domestica di energia elettrica, limitando al contempo gli effetti negativi provocati dalla combustione di gas naturale sulla salute delle persone”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sostengono lo sforzo messo in campo dall’Iraq per rafforzare la resilienza domestica, diversificare gli approvvigionamenti energetici e promuovere una maggiore integrazione in Medio Oriente. (Was)