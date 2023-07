Usa-Turchia: Biden ringrazia Erdogan dopo accordo sulla Svezia, focus anche su Ucraina ed Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania. Biden, riferisce una nota, si è congratulato con la controparte per aver inviato al parlamento di Ankara il documento per ratificare l’adesione della Svezia alla Nato. Le parti hanno anche discusso il futuro della partnership bilaterale tra Stati Uniti e Turchia, valutando positivamente il lavoro del dialogo strategico istituito tra i due Paesi nei campi della difesa e dello sviluppo economico. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi regionali, come il sostegno all’Ucraina e la necessità di garantire la stabilità nella regione dell’Egeo. (Was)