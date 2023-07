Pnrr: Paita (Az-Iv), serve più coraggio su semplificazioni, riforme e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Fitto "deve venire in Parlamento con i nuovi progetti del Pnrr, ma questo lo considero un prerequisito. Per fare gli investimenti servono un grande piano di semplificazione, più stabilità con le riforme istituzionali, e un intervento sulla giustizia, anche per attrarre investitori. Su questo sosteniamo la riforma del ministro Nordio e lo invitiamo ad andare avanti. Credo insomma che il Pnrr abbia bisogno di più coraggio". Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita alla festa di Fratelli d'Italia "Piazza Italia", in corso a Roma. "Sul queste tre fondamentali sfide abbiamo visto davvero poco, solo annunci. Va bene discutere di premierato e di riforma della giustizia, ma il problema è andare avanti. Questo per ora non sta accadendo, vedremo se ci sarà questo impegno", ha concluso Paita. (Rin)