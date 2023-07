Rai: Carotenuto (M5s), Petrecca spieghi perché ha tagliato il servizio su Facci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comizio dei leader di destra a Catania a pochi minuti dal silenzio elettorale su RaiNews lo scorso 26 maggio è stato un brutto segnale che ha in qualche modo anticipato le notizie di oggi sul servizio su Filippo Facci tagliato ad arte e sulla redazione della testata all news del servizio pubblico in rivolta per questo motivo. Questo si aggiunge a un contesto in cui i tempi dedicati al Movimento 5 Stelle risultano ampiamente sottostimati. Chiediamo al direttore Petrecca di spiegarci i motivi di tutte queste storture che non fanno onore a una testata prestigiosa come RaiNews e come intenda procedere per il futuro per evitare simili errori". Lo sottolinea il capogruppo M5s in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto intervenendo nel corso dell'audizione del direttore di RaiNews Paolo Petrecca.(Rin)