Rai: Montaruli (Fd'I), grave che a sinistra dettino linee editoriali direttori

- "Non spetta ai parlamentari tanto meno alla commissione di Vigilanza decidere le linee editoriali dei direttori Rai né il taglio dei servizi giornalistici. Chiunque si addentri in questo campo compie una violazione grave della libertà del giornalista e dell'autonomia editoriale dei direttori. Non vorremmo che l'attacco delle opposizioni verso il direttore di Rainews diventi uno scomposto tentativo di provare a condizionare un professionista e mettergli il bavaglio". Lo afferma la vicepresidente di Fratelli d'Italia in commissione Vigilanza Rai, Augusta Montaruli. "Ricordiamo che durante i governi a guida Pd e M5s alcune notizie venivano omesse in barba al pluralismo, che è il fattore con cui si misura il servizio pubblico. Oggi a differenza che in passato il pluralismo esiste e anche la libertà di direttori di scegliere come dare le notizie, tutte, anche quando non piacciono alle sinistre. Se oggi qualcuno pensa che la Rai sia ancora lo strumento con cui certa politica intende influenzare la narrazione dei fatti sbaglia. Soprattutto sbaglia chi pensa che questo continuo attacco ai vertici Rai possa essere un modo per piegare professionisti al volere della politica in terreni che non gli competono", conclude. (Rin)