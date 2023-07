Ue: Draghi, serve una nuova struttura istituzionale per affrontare transizioni del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa, fino ad oggi, non ha mai affrontato così tanti obiettivi sovranazionali condivisi, ovvero impossibile da gestire per i singoli Paesi: il continente sta vivendo una serie di transizioni che richiederanno grandi investimenti comuni. Lo ha detto Mario Draghi, ex premier italiano ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), durante una lezione al National Bureau of Economic Research a Cambridge, in Massachusetts. “È il caso della transizione verde, che secondo la Commissione europea richiederà oltre 600 miliardi all’anno da qui fino al 2030; e della transizione geopolitica derivante dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, che impedisce di fare affidamento su Paesi considerati ostili per quanto riguarda le forniture critiche, chiedendo un riorientamento verso la produzione nazionale; e della guerra in Ucraina, che impone una transizione verso una difesa comune europea”, ha spiegato, aggiungendo che, allo stato attuale, la struttura istituzionale dell’Europa “non è adatta a realizzare queste transizioni, come rivela il confronto degli Stati Uniti”.(Was)