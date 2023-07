Usa: esce dal carcere Leslie Van Houten, componente della “famiglia” di Charles Manson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminale statunitense Leslie Van Houten, componente della “famiglia” del serial killer Charles Manson arrestata in relazione agli omicidi di Leno e Rosemary LaBianca, nel 1969, è stata rilasciata in libertà vigilata nella giornata di oggi, dopo oltre 50 anni di carcere. La notizia è stata confermata dalle autorità della California, dopo che il governatore democratico Gavin Newsom ha annunciato negli ultimi giorni di non voler fare ricorso presso la Corte suprema statale per bloccare il rilascio della donna. La Van Houten, 73 anni, fu inizialmente condannata a morte, ma la sentenza è stata bloccata in appello, e modificata in ergastolo senza possibilità di condizionale. (Was)