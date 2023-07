Caso Orlandi: famiglia risponde su pista zio, "Vaticano vuole sviare indagini" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa ha preso la parola anche la sorella Natalina, che per quanto riguarda le presunte molestie subite ha raccontato nel dettaglio quanto successo. "Non esiste stupro, è un fatto che risale al 1978, mio zio mi fece solo delle semplici avances verbali, al momento fui scossa ma finì lì e lo raccontai solo al nostro sacerdote in confessione. Questo fu il rapporto con mio zio. E infatti le nostre famiglie sono unite. Io questa cosa la tenni per me – ha continuato – Poi nell'83 mi hanno chiamato e subii un interrogatorio. Erano cose che sapevano tutti, magistrati inquirenti e investigatori. È finita lì e non portò a nulla. Sono stata interrogata dal dottor Sica nel 1983 come se fossi una colpevole reticente – ha proseguito Natalina – Ero stata chiamata per la cassetta per farmi sentire i lamenti di Emanuela. Noi siamo persone limpide, ho raccontato la verità. Avevo 21 anni e le avances sono avvenute 5 anni prima. Mi viene da ridere perché lo sapevano tutti, so che hanno fatto le loro indagini", ha concluso. (segue) (Rer)