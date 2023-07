Nato: ministero Esteri russo, vertice a Vilnius “fallito” per posizione su adesione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Nato a Vilnius, in Lituania, è “fallito”. Lo ha scritto oggi su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in riferimento alla posizione dell’Alleanza atlantica sull’adesione dell’Ucraina. Come emerso durante la prima giornata di lavori del summit, la Nato è pronta a invitare l’Ucraina ad aderire formalmente all’Alleanza atlantica solo dopo che la guerra con la Russia sarà terminata, e con il consenso di tutti i Paesi partner. Commentando il comunicato diffuso oggi dalla Nato, nel quale viene sottolineato che l’Alleanza non vuole la guerra con la Russia, Zakharova ha osservato che “naturalmente la Nato non cerca un conflitto con la Russia, vi sta semplicemente partecipando”.(Rum)