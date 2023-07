Ucraina-Russia: direttore centrale Zaporizhzhia, sicurezza nucleare pienamente garantita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzhia è "pienamente garantita". È quanto ha dichiarato il direttore dell'impianto, Yury Chernichuk, al vicepremier della Federazione russa, Marat Khusnullin, come riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Khusnullin ha visitato la centrale nucleare per essere informato delle misure in atto per preservare la sicurezza del sito. "Il direttore dell'impianto ha spiegato che le misure per garantire la sicurezza nucleare, comprese quelle relative al sistema di raffreddamento, sono in piena fase di attuazione", ha poi scritto il vicepremier russo su Telegram.