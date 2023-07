Nato: Casa Bianca, adesione dell’Ucraina in questo momento è improbabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione dell’Ucraina alla Nato al momento è “improbabile”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante una intervista con l’emittente “Cnn”. “Sono impegnati in una guerra in questo momento: di conseguenza, allo stato attuale l’adesione è improbabile, perché trascinerebbe la Nato in un conflitto diretto con la Russia”, ha spiegato, riprendendo le dichiarazioni rilasciate dal presidente Joe Biden durante una intervista con l’emittente la settimana scorsa. In ogni caso, ha precisato Kirby, gli Stati Uniti ritengono che la Nato rappresenti “il futuro dell’Ucraina”, dopo che il Paese avrà completato le riforme necessarie per proseguire nel processo di adesione. (Was)