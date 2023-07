Rai: Petrecca, vittima di polemiche strumentali da pennivendoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'anno e mezzo "sono stato molto criticato, spesso anche attaccato per motivi ideologici: non ho mai replicato” perché “credo che nella vita la migliore risposta sia quella che viene dal lavoro”. Lo ha affermato il direttore di Rai News, Paolo Petrecca, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai. “Ciò che faccio con i colleghi della Rai - ha aggiunto - è cercare di essere una guida ed ho intenzione di continuare a lavorare senza avere cura delle speculazioni e dei commenti ‘da ballatoio’. In fondo si tratta di polemiche strumentali riportate da qualche giornale, spesso composto più da pennivendoli dell'informazione che da cronisti seri”. (Rin)