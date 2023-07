Israele: ministero Esteri, cittadino rapito alcuni giorni fa in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino israeliano è stato rapito diversi giorni fa nei pressi di Gondar, città settentrionale dell'Etiopia. Lo riferisce oggi il ministero degli Esteri di Israele sulla base di un rapporto ricevuto nella notte di lunedì. L'uomo, secondo le ricostruzioni dei media israeliani avrebbe inviato un audio ai familiari chiedendo aiuto. Il ministero, tramite il dipartimento degli israeliani all'estero, è in contatto con i familiari in patria ed ha attivato la collaborazione con l'Interpol. "Il console israeliano in Etiopia è in contatto con le autorità di sicurezza locali per ottenere il rilascio del cittadino israeliano il prima possibile", conclude la nota. (Res)