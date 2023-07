Israele: Stati Uniti esortano autorità a rispettare proteste, manifestanti chiedono pressione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre centinaia di manifestanti contrari alla revisione giudiziaria in Israele sono scesi in strada nelle principali strade del Paese e anche davanti alla rappresentanza dell’ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv, la Casa Bianca ha esortato le autorità israeliane "a proteggere e rispettare il diritto di riunione pacifica". Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. “È chiaro che c'è un dibattito e una discussione significativi in Israele sul piano proposto. Tali dibattiti sono una parte sana di una democrazia vivace", afferma un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Sventolando bandiere statunitensi e israeliane, i manifestanti si sono radunati davanti all’ufficio dell'ambasciata degli Usa a Tel Aviv, esortando l'amministrazione di Joe Biden ad aumentare la pressione sul primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, per fermare la revisione giudiziaria. Tra gli slogan intonati dai manifestanti: "Israele è andato fuori dai binari", "Pressione internazionale, per favore" e "Usa salvateci ". Alcuni cartelli hanno esortato il presidente degli Stati Uniti Biden a sospendere gli aiuti statunitensi a Israele fino a quando Netanyahu non interromperà le sue riforme giudiziarie. (segue) (Res)