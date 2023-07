Israele: Stati Uniti esortano autorità a rispettare proteste, manifestanti chiedono pressione internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di proteste è scoppiata oggi in Israele in seguito all’approvazione in prima lettura da parte del parlamento, la Knesset, del contestato disegno di legge per l’abolizione del principio di ragionevolezza, che limita i poteri della Corte suprema. La plenaria del parlamento ha approvato in prima lettura il disegno di legge con 64 voti a favore e 56 contrari. Adesso il documento sarà riesaminato dalla commissione Costituzionale del parlamento per poi ritornare in aula per la seconda e terza lettura. Il disegno di legge prevede la limitazione dei poteri della Corte suprema rispetto ai pareri sull’attività del governo. In particolare, il decreto legge abolirebbe, se approvato in via definitiva, il principio di ragionevolezza riservato alla Corte suprema per interpretare le leggi fondamentali dello Stato di Israele, che non ha una Costituzione scritta. Di fatto, l’abolizione del principio di ragionevolezza vieterebbe alla Corte suprema di intervenire qualora il governo agisca contro le leggi fondamentali. Secondo quanto annunciato dalla polizia, almeno 73 manifestanti contrari alle mosse del governo di estrema destra sono stati arrestati nelle città di Tel Aviv, Gerusalemme e altre località costiere, con l’accusa di violazione dell’ordine pubblico (Res)