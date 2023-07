Rai: Floridia (M5s), finalmente contratto di servizio in Parlamento, in vigilanza lavoro serrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieta che finalmente lo schema di contratto di servizio Rai sia giunto in Parlamento sia stato trasmesso alla commissione di vigilanza affinché esprima il proprio parere. Ci siamo già portati avanti con alcune audizioni ma è chiaro che il vero lavoro inizia adesso. Sono certa che in commissione ci sarà il massimo impegno e collaborazione tra le forze politiche per giungere al miglior testo possibile, capace di contribuire a dare forza alla Rai rispetto alle sfide che ha di fronte. Inclusione, parità, tutela delle minoranze, lavoro, sfide legate alla transizione ambientale e digitale e naturalmente la valorizzazione dell'informazione di qualità e delle inchieste saranno solo alcuni dei temi sui quali ci sarà la dovuta attenzione in questo delicato e prezioso passaggio parlamentare. Il lavoro sarà serrato". Lo sottolinea la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia. (Rin)