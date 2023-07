Governo: Fazzolari riunisce i capi di gabinetto di tutti i ministeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, degli oltre 53 miliardi stanziati dall’Esecutivo, ne sono già stati messi pienamente a disposizione più di 51, pari cioè al 96 per cento del totale, a cui va aggiunto lo sblocco di quasi 7 miliardi ascrivibili a provvedimenti risalenti a leggi della precedente legislatura. La Conferenza ha confermato l’impegno ad accelerare sulla riduzione dello stock dei provvedimenti ereditati dai Governi precedenti e a rendere operative il più rapidamente possibile le norme varate dall’Esecutivo in carica, recuperando in tempi celeri il gap fisiologico maturato in fase d’insediamento. È emersa, infine, l’indicazione di dare priorità all’adozione di quei provvedimenti in grado di liberare risorse utili al sostegno del tessuto economico-produttivo, delle famiglie e delle persone più fragili. (Com)