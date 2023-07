Usa: democratici chiedono informazioni sui viaggi di William Barr in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici in commissione Giustizia alla Camera dei rappresentanti hanno chiesto al dipartimento della Giustizia di consegnare le informazioni relative ai viaggi effettuati in Italia dall’ex procuratore generale William Barr e dal consigliere speciale John Durham, il 15 agosto e il 27 settembre del 2019. La richiesta riguarda una soffiata che il dipartimento della Giustizia avrebbe ricevuto da funzionari italiani nell’autunno del 2019, in merito ad un presunto collegamento tra l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alcuni sospetti crimini finanziari. Durham è stato nominato proprio da Barr per avviare una controinchiesta sull’indagine condotta dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) in merito al Russiagate, lo scandalo relativo alle presunte ingerenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. La lettera scritta al procuratore generale Merrick Garland da Jerry Nadler, capogruppo democratico in commissione Giustizia, fa riferimento ad un viaggio che Barr e Durham avrebbero organizzato in Italia dopo aver ricevuto la soffiata da parte dei funzionari italiani. “All’epoca dei fatti, l'ex procuratore generale Barr ha riconosciuto la serietà delle prove presentate e la necessità di avviare una indagine: tuttavia, invece di procedere in base alle disposizioni di legge, ha chiesto al consigliere speciale John Durham di coordinare le indagini in segreto”, si legge nel testo. Durham ha testimoniato in audizione al Congresso il mese scorso, dopo aver pubblicato il rapporto conclusivo della sua controinchiesta, senza però fornire dettagli in merito al suo viaggio in Italia. Il procuratore ha comunque affermato che “sono state prese le dovute misure” per indagare sulla vicenda, durante la quale sarebbero stati anche emessi mandati di comparizione da parte del gran giurì competente. Nella lettera, il capogruppo democratico ha affermato che Barr avrebbe “sfruttato le norme regolamentari a suo vantaggio, utilizzando il consigliere speciale non per promuovere indipendenza e giustizia, ma per insabbiare una possibile indagine penale dal pubblico”. La decisione di Durham, che non ha emesso accuse contro Trump in merito alla vicenda, è “seriamente preoccupante”. (Was)