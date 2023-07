Usa-Italia: Piantedosi incontra a Washington vice procuratrice generale Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in missione negli Stati Uniti, ha incontrato oggi a Washington la vice procuratrice generale degli Usa, Lisa Monaco. L'incontro si è svolto in un clima di “eccellente sintonia e di grande soddisfazione” per i successi finora ottenuti dalla collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Nel corso del colloquio bilaterale, sono stati trattati i temi del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata e del contrasto al traffico di droga, con particolare riferimento agli scambi investigativi tra le rispettive forze di polizia e al preoccupante fenomeno della diffusione del Fentanyl negli Stati Uniti. Sicurezza informatica e presidenza di turno del G7, che l'Italia assumerà dal primo gennaio 2024, sono stati gli altri temi all'ordine del giorno.(Com)