Nato: Zelensky, domani continueremo lavoro a Vilnius, priorità a nostra difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani continueremo il lavoro a Vilnius, la difesa dell’Ucraina è la prima priorità. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine della prima giornata del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. “Sono grato ai partner per la loro disponibilità a compiere nuovi passi. Più armi per i nostri soldati significa più protezione della vita per tutta l'Ucraina. Porteremo nuovi importanti strumenti di difesa nel Paese”, ha scritto Zelensky. Il leader ucraino ha sottolineato che domani sono previsti, tra gli altri, “incontri bilaterali con partner americani, canadesi, tedeschi, britannici, olandesi e giapponesi”. “È prevista inoltre la prima riunione inaugurale del Consiglio Ucraina-Nato”, ha concluso Zelensky.(Kiu)