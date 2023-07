Usa: alluvioni record in Vermont, tratte in salvo 117 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Vermont hanno salvato almeno 117 persone le cui automobili e case sono attualmente sommerse a causa delle alluvioni che hanno colpito lo Stato negli ultimi giorni. Il governatore, Phil Scott, ha affermato in conferenza stampa che “la devastazione a cui stiamo assistendo è senza precedenti, e non accenna a diminuire”. Le autorità hanno fatto sapere che non è stato possibile salvare alcune persone con le imbarcazioni, soprattutto nelle città che si trovano in aree montuose, e che si sta facendo quindi ricorso agli elicotteri per trarre in salvo i residenti. (Was)