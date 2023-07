Energia: Germania, raffineria Pck chiede aiuti per 400 milioni di euro al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di petrolio Pck di Schwedt, nel Brandeburgo, ha chiesto al governo tedesco aiuti di Stato per 400 milioni di euro. La relativa domanda è già stata presentata al ministero dell'Economia e della Protezione del clima. È quanto dichiarato dal direttore generale dell'impianto, Ralf Schneider, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Le sovvenzioni dovrebbero essere utilizzate per potenziare l'oleodotto che collega Rostock e Schwedt, nonché per finanziare l'approvvigionamento e quindi la lavorazione del greggio da Paesi diversi dalla Russia. La raffineria Pck rifornisce di carburante Berlino e gran parte della Germania nord-orientale. Fino alla fine del 2022, lo stabilimento ha lavorato principalmente greggio proveniente dalla Russia. A seguito della guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina e delle relative sanzioni, il governo tedesco ha deciso di fermare le importazioni di idrocarburi russi. Da allora, la raffineria Pck viene rifornita dal Kazakhstan mediante l'oleodotto dell'Amicizia nonché da altri Paesi, attraverso i porti di Rostock e Danzica. (segue) (Geb)