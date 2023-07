Energia: Germania, raffineria Pck chiede aiuti per 400 milioni di euro al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento era di proprietà del gruppo petrolifero statale russo Rosneft attraverso le sue controllate in Germania, Rosneft Deutschland e Rn Refining & Marketing, con una quota del 54 per cento. A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il governo tedesco ha posto la raffineria di Schwedt in amministrazione fiduciaria, affidata all'Agenzia federale per le reti (Bnetza). Nel motivare la decisione, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz dichiarò che sussiteva una minaccia imminente alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia della Germania. Ad aprile, il Bundestag ha autorizzato il governo federale a vendere le quote di Rosneft nell'impianto di Schwedt. Ora, la Polonia sta esercitando pressioni affinché il suo gruppo per l'energia Orlen acquisti una partecipazione nello stabilimento. Gli altri azionisti sono il conglomerato per l'energia britannico Shell ed Eni, con rispettivamente il 37 e l'8 per cento. (Geb)