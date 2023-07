Caso Orlandi: famiglia risponde su pista zio, "Vaticano vuole sviare indagini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso del rapimento di Emanuela Orlandi è sempre più un mistero senza fine. Le ultime indiscrezioni vedrebbero un coinvolgimento dello zio, Mario Meneguzzi, ad oggi deceduto. Le ultime notizie parlano anche presunte molestie da parte dell'uomo ai danni della sorella maggiore di Emanuela, Natalina. Ma la famiglia difende lo zio: per Pietro Orlandi si tratta di un tentativo del Vaticano di sviare le indagini e scaricare la responsabilità su di loro. La famiglia di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e la sorella Natalina, questo pomeriggio, hanno tenuto una conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma per rispondere sulle notizie delle scorse ore pubblicate dal Tg La7 e sui documenti consegnati alla Procura della Repubblica di Roma dal promotore di Giustizia Vaticana Alessandro Diddi in merito alle indagini sul caso della sparizione della quindicenne avvenuta il 22 giugno del 1983. Presente anche il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. (segue) (Rer)