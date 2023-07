Caso Orlandi: famiglia risponde su pista zio, "Vaticano vuole sviare indagini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Vaticano sta trovando il modo per spostare l'attenzione dall'interno a fuori e per scaricare qualunque responsabilità su altri, addirittura sulla famiglia. Le ultime briciole di dignità il Vaticano le ha perse ieri sera. La carognata fatta è stata vergognosa", ha detto il fratello Pietro. Sulla questione ha preso la parola anche il legale della famiglia, Laura Sgrò che ha spiegato: "Quello che è successo ieri meritava un approfondimento perché siamo stati travolti da questa notizia – ha precisato il legale –. Ieri si è fatta macelleria della vita delle persone. Abbiamo appreso dal Tg di La7 che si attribuirebbero delle responsabilità della scomparsa di Emanuela allo zio. Sono stati raccontati fatti privati di Natalina Orlandi, la sua vita è stata messa in piazza e macellata. Sarebbe stata una gran cosa se qualcuno prima di quel servizio avesse deciso di fare una telefonata". (segue) (Rer)