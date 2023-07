Caso Orlandi: famiglia risponde su pista zio, "Vaticano vuole sviare indagini" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una questione che riaccende l'ipotesi di una commissione parlamentare sulla vicenda. "Faccio un appello ai senatori affinché questa commissione possa passare", ha chiesto il fratello Pietro. "In questi giorni - ha spiegato - ci sarà la conferenza dei capigruppo al Senato, in cui devono decidere il giorno della votazione in aula. Sono convinto che se questa commissione parte può portare alla verità. Perché il Vaticano non vuole la commissione? La commissione è diversa dalla procura. Sarebbe difficile gestire 40 tra deputati e senatori che possono audire chiunque con audizioni pubbliche. Sarebbe difficile, quindi non la vogliono - ha aggiunto Pietro Orlandi -. Io faccio l'appello in questo parlamento. Io ho fiducia in questo Parlamento e in questo Governo. Il Parlamento deve aprire questa commissione per uscire dal diktat della Santa sede nei confronti dello Stato italiano", ha concluso. (Rer)