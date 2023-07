Trasporti: domani Salvini affronterà anche i dossier scioperi e sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Domani, mercoledì 12 luglio 2023, Matteo Salvini non ha appuntamenti pubblici né sono previsti punti stampa. In agenda ha alcuni incontri particolarmente rilevanti. Tra questi, quello con i vertici sindacali per fare il punto sulle infrastrutture (e che sarà l’occasione per un confronto anche sugli scioperi che coinvolgeranno treni e aerei nei prossimi giorni). Nel pomeriggio, Salvini vedrà anche alcune associazione dei gestori dei locali notturni, per studiare soluzioni legate alla sicurezza stradale anche alla luce delle novità previste dal Ddl sul nuovo codice della strada. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)